Спасший ребёнка малиец становится героем Франции

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Париж – это не только духи, мода, музеи и выставки. Это и обычный город со своими проблемами и чрезвычайными ситуациями, часть которых могут закончиться трагически.

Малиец, который продемонстрировал незаурядные качества спайдер-мена, спас 4-летнего ребёнка, который едва не выпал из окна. Теперь он становится героем Франции.

Малыш каким-то образом выбрался на балкон и смог перебраться за его перила, где и повис. Это заметил проходящий мимо малиец. Мужчина в течение считанных секунд смог забраться на пятый этаж и спасти ребёнка.

Его имя – Мамуду Гассама. Героя по факту его поступка примет лично президент Франции. Встреча начинается 28 мая в 10-50 мск.

Париж восхищён тем, как в критической ситуации повёл себя малиец. Его поступок не оставила без внимания и мэр города.

Анн Идальго в своём аккаунте в Twitter назвала Гассаму храбрым и мужественным человеком, не побоявшимся рискнуть своей жизнью, чтобы спасти ребёнка.

После этого она добавила, после такого поступка Париж поддержит этого малийца в его попытках обосноваться во Франции на постоянной основе.