В Колумбии карт снял скальп 29-летней девушке

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Жительница Боготы отправилась провести выходные с семьей на картинг. Активный отдых обернулся для колумбийки страшной травмой и экстренной госпитализацией.

Перед стартом заезда, девушка надела на голову специальную сетку для волос и шлем, однако ее волосы все равно оказались на свободе, угодив в открытый мотор. Карт снял скальп 29-летней жительнице Боготы, из-за чего ее срочно пришлось госпитализировать и проводить две операции.

Родственники потерпевшей настаивают на привлечении к ответственности владельцев картинга. Из-за халатности организаторов активного отдыха мотор машины был не изолирован, а специальная сетка для волос неплотно прилегала к голове. К тому же, владельцы картинга не смогли оказать потерпевшей девушке первую медпомощь, ведь у них не было элементарной аптечки.

Предполагаемые виновники жуткого ЧП в Колумбии опровергают инкриминируемые обвинения, параллельно предложив финансовую помощь в лечении гонщицы из Боготы.