Во Франции мужчина купил на рынке гранату и взорвался

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Оказалось, что погибший был коллекционером, у которого дома было ещё несколько гранат. С ними разбирались сапёры. Кроме того, был задержан и продавец, который собирался продать ещё несколько взрывоопасных предметов.

Местные информагентства сообщают, что во Франции мужчина из коммуны Дамлевьер купил на обычном блошином рынке гранату. В итоге любитель опасности взорвался и погиб. Случилось это вчера, 28 мая, утром в гараже коллекционера. Он решил рассмотреть свою гранату и сделать с ней некие задуманные манипуляции, которые и стали причиной взрыва. На место взрыва сразу же прибыли медики и оказали помощь, но было уже поздно.

После этого работать начали сапёры, которые нашли у погибшего ещё пару гранат. Оказывается, мужчина их коллекционировал.

Правоохранители Франции уже даже успели задержать продавца гранат. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следователи обнаружили у него дома ещё одну гранату. Её мужчина также собирался продать.