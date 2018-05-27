Девочка родилась с мозгом наружу и прожила 1,5 года

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Девочке, которая родилась с мозгом наружу, предсказывали всего 20 минут жизни. Однако ей уже 1,5 года и она развивается как и абсолютно здоровые дети.

Малышка Карли Толанд родилась с мозгом, который находился снаружи черепной коробки. Дети с диагнозом энцефалоцеле умирают в течение нескольких минут после родов. Однако малышка стала единственной в мире, кому удалось прожить вот уже полтора года. Джемму Маккускер, маму необычной девочки, перед родми предупреждали о том, что ее ребенок может родиться без конечностей или глаза, а нос переместится на лоб. Но родители долгожданной малышки не стали сдаваться.

Спустя 4 недели после родов родителям девушки не была предоставлена какая-либо помощь. Затем семья обратилась в Королевскую больницу Белфаста для больных детей, врач которой провел операцию, восстановив отсутствующую ткань.

Сейчас малышка отлично развивается и улыбка с ее лица сходит очень редко.