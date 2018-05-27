В Великобритании по Темзе проплыла баржа с тиранозавром на борту

Сегодня, 19:06

Это событие изрядно напугало множество местных жителей. Они сочли динозавра реальным или генно-модифицированным, который может «пожирать людей».

Событие того, как по Темзе в Великобритании проплыла баржа с находящимся на её борту тиранозавром, сразу стало очень популярным.

Баржа несла на своём борту настолько хорошую копию этого динозавра, что многие сочли это чудовище живым. Это их очень напугало, чем они не преминули поделиться в Сети.

Мало того, диспетчеры экстренных служб, по их информации, «ополоумели» от количества звонков с заявлением о появлении чудовища и требованиями немедленно его уничтожить.

Многие возмущались бездействием полиции Великобритании, не желающей реагировать на поступающие вызовы к месту, где проплывала баржа с тиранозавром.

Некоторые британцы посчитали его воскресшим из прошлого, некоторые – продуктом генной инженерии. И те, и другие сходились в одном. Чудовище воскресло и представляет жизням людей реальную угрозу.

Разумных и объективных нашлось не так уж и много. Они сообщали, что ничего необычного в данном факте нет. Ну везут тиранозавра по Темзе и пусть везут.

Действительность оказалась самой банальной. Страшный монстр, которого везла баржа по Темзе, оказался всего лишь искусственно изготовленным персонажем в качестве рекламы для новой серии «Парка Юрского периода».