В Великобритании погибли два человека на музыкальном фестивале

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Несмотря, что обе трагедии произошли в один день, полиция рассматривает их как два не связанных друг с другом инцидента.

В Великобритании музыкальный фестиваль Mutiny Festival в Портсмуте привлек внимание из-за гибели двух человек. Причины смерти 18-летней девушки и 20-летнего парня пока не раскрываются. Полиция утверждают, что причин для паники нет, а подробности не разглашаются в интересах следствия. Известно, что оба любителя танцевальной музыки скончались накануне, 26 мая. Несмотря на то, что гибель молодых людей произошла в один день, правоохранители заявляют, что это два совершенно не связанных между собой события, которые расследуются раздельно. Организаторы мероприятия приняли решение не продолжать фестиваль и завершили его раньше запланированного срока.

Ранее мы писали, что в Афганистане погибли восемь человек в результате взрывов на стадионе. Инцидент произошёл на матче по крикету.