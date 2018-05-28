«Врачи считали, что она пьяна»: В Великобритании студентка перенесла 7 инсультов за день

Сегодня, 05:15

Медики сказали девушке, что её шансы на выживание составляли примерно 50%.

20-летняя студентка Университета Линкольна Луна Джарвис из Норфолка, что в Великобритании, поведала журналистам, как перенесла 7 инсультов за один день. Девушка рассказала, что обратилась за помощью в больницу, но врачи сперва решили, что она просто пьяна. Британка вспоминает, что однажды проснулась с ощущениями покалывания на лице. Она не придала этому большого значения, но вскоре упала в обморок. Кое как она добралась до университетского врача, однако тот не нашёл у неё никаких признаков заболевания. Спустя время Луна начала ощущать, что не может самостоятельно двигать мышцами лица. Она вызвала «скорую», но в больнице, куда госпитализировали студентку, решили, что она просто перебрала алкоголя.

Когда врачи выяснили, что на самом деле случилось, британка уже успела перенести 7 инсультов за день. Хирурги сразу сказали ей, что шансы на выживание у неё всего 50%. Тем не менее, операция прошла успешно. Сейчас девушка уже выписалась из больницы и продолжает обучение, несмотря на то, что 20% её мозга не функционирует. Своей целью отныне Луна считает донесение до людей информации об опасности инсульта в любом возрасте.