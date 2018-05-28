В Австралии женщина умерла от анорексии, убеждая близких, что у неё рак

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У молодой матери развилась зависимость от слабительных препаратов. В последнее время они принимала ежедневно десятки таблеток.

В Австралии расследуют смерть 28-летней жительницы Хекторвилля Клаудии Ла Белла, которая, согласно предварительным данным, умерла от анорексии. При этом женщина в последнее время убеждала близких, что у неё диагностировали рак яичников. Муж австралийки после её смерти недоумевает, почему она так поступила. Он утверждает, что хотел пойти с супругой на приём к врачу, однако она хитростью избежала этого. Клаудиа заявила ему, что слабительные препараты необходимы при химиотерапии, которую она якобы проходила. На деле же у женщины развилась зависимость от данных лекарственных средств, что в итоге привело к анорексии и смерти. В момент госпитализации её вес составлял 35 килограммов. Врачам не удалось спасти жизнь пациентки. Вскрытие показало, что онкологическим заболеванием она не страдала. У женщины осталась малолетняя дочь.

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