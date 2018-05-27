По лондонскому аэропорту Стэнстед ударила молния

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Великобритания всегда отличалась туманной и дождливой погодой. Зачастую, это сопровождается грозовыми катаклизмами, которые становятся угрозой для движения транспорта.

В этот раз молния «рубанула» по лондонскому аэропорту Стэнстед. Защитные системы не смогли с ней справиться. Следствие стал выход из строя системы по заправке самолётов.

Сообщение об этом размещено в официальном аккаунте Стэнстед в Twitter. Согласно обнародованной информации, после этого последовала отмена многих рейсов.

Сейчас работа системы уже возобновлена, но расписание не восстановилось в полном объёме и до настоящего времени.

Представители Стэнстед рекомендуют пассажирам перед своими вылетами сверять время их отправки на сайте компании.

Гроза, прошедшая над Великобританией этой ночью, особенно сильно «порезвилась» в лондонском аэропорту Стэнстед. В небе над ним было зафиксировано не менее 15 тысяч вспышек молний. Катаклизм длился около четырёх часов.