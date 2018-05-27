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Уникальность плодов сорта «юбари», в том что их вкус сладкий и очень сочный, вес не превышает 600 гр. Занимаются выращиванием плодов 150 человек и обеспечивают 97% от всей прибыли аграрного сектора Юбари.

В Японии за 10 секунд продали две дыни за 3 млн иен. Необычный лот привлек внимание покупателей на аукционе на оптовом рынке в городе Саппоро. На рынке не впервые продают подобные лакомства, но в этот раз владелец насладится сладостью и сочностью гибридного вида дыни.

Ожидается, что в 2018 году на рынке в Саппоро будет реализовано около 4 тысяч тонн таких дынь. Королевские дыни созревают через несколько дней после сбора, поэтому раньше их можно было купить только на острове Хоккайдо, за что их называли «дыни мечты». Только в последние годы была организована доставка плодов по Японии и всему миру.