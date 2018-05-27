Жительница США родила в коме и умерла через три года

Сегодня, 13:24

Шериста Джайлс уже четвертый месяц вынашивала будущего сына, когда попала в ДТП с друзьями. Она пришла в себя лишь после рождения малыша, однако счастье длилось не долго.

Жительница США Шериста Джайлс на 4-м месяце беременности попала в страшную автомобильную аварию со своими друзьями. Именно на беременную пришелся основной удар: ее приятели отделались лишь незначительными повреждениями, а женщина была госпитализирована в коме с тяжелой травмой головы. Врачи отчаянно боролись за ее жизнь, однако вероятность летального исхода расценивали на 98%, полагая, что женщина скончается через пару дней, ее никак не удавалось привести в сознание.

На удивление медиков, плод хорошо рос и развивался, и вскоре начались преждевременные роды. Опытные врачи считают чудом успешное родоразрешение женщины в состоянии комы. Мальчик родился на свет живым и здоровым.

А через пару месяцев Шериста пришла в себя. Новость о рождении сына вызвала слезы радости у новоиспеченной мамочки - она пообещала, что ради него обязательно поправится. Из-за сильной травмы ей пришлось вновь научиться ходить. Счастливая мама смогла увидеть, как ее сын Лейтон делает первые шаги, произносит первые неотчетливые слова.

Ей удалось прожить еще три года, однако потом она умерла. Ее родные уверены, что маленький Лейтон подарил Шеристе смысл жизни и дал силы справляться с болезнью.