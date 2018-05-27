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Об этом сообщили власти, через Интернет-портал Cubadebate. В крушении погибли более 100 человек. Трем женщинам удалось выжить, но в живых осталась 19-летняя Майлен Диас, которая находится в критическом состоянии.

Останки всех погибших в авиакатастрофе на Кубе идентифицированы. Специалисты провели экспертизу и сообщили родственникам результаты исследований ДНК. Причиной крушения лайнера выясняют специалисты. Трем пассажиркам чудом удалось выжить во время падения, однако сохранить жизнь удалось лишь 19-летней Майлен Диас.

За ее состоянием наблюдают более 20 профильных специаоистов. Родственники всех погибших прошли ранее необходимые процедуры для идентификации останков своих погибших родных и родственников.