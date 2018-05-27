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В Пальме на острове Мальорка горожане обнаружили темно-красный сосуд с неизвестной жидкостью, панически испугавшись смертельного вируса.

25 мая сотрудники спецслужб Испании оцепили потенциально опасный для жизни людей район острова Мальорка. Причиной экстренных мер послужило обращение встревоженных горожан. Жителей курорта в Испании напугала бутылка с надписью «Эбола», оставленная на почтовом ящике в одном из домов города Пальма.

Подозрительный темно-красный сосуд с неизвестной жидкостью увезли на исследование. Злая шутка это, или угроза смертельным вирусом, все еще не установлено.