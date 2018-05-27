В Киеве задержали 18 человек, пытавшихся устроить драку с фанатами «Ливерпуля»

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Украинские ультрас намеревались устроить побоище с британскими гостями.

В Киеве предотвратили очередное нападение на футбольных болельщиков, прибывших на финальный матч Лиги Чемпионов. В полиции заявили, что задержали 18 человек, пытавшихся спровоцировать драку с фанатами «Ливерпуля». По данным правоохранителей, ультрас местных клубов намеревались устроить побоище возле стадиона НСК «Олимпийский». К счастью, столкновение между фанатами удалось предотвратить.

Ранее, 25 мая, в Киеве группа футбольных хулиганов напала на ресторан, где отдыхали туристы из Великобритании, прибывшие на финал ЛЧ. Примечательно, что речь шла не о британских ультрас «Ливерпуля», известных своей жестокостью, а о рядовых болельщиках. Радикалы устроили им «радушный приём», нанеся множественные раны и травмы. Мэр Киева Виталий Кличко тогда назвал произошедшее провокацией.

Также накануне мы сообщали, что европейские болельщики шокировали киевлян, забросав центр города мусором.