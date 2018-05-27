Меган Маркл прочитала принцу Гарри любовную поэму перед гостями свадьбы

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19 мая новоиспеченная герцогиня назвала себя перед гостями Виндзорского замка «благословленной» на встречу с мужем, ведь у них произошла «любовь с первого взгляда».

После завершения официальной части королевской свадьбы, Меган Маркл прочитала принцу Гарри написанную собственноручно любовную поэму перед гостями свадьбы, растрогав приглашенных. Один из свидетелей трогательного жеста герцогини назвал его самым неожиданным и запоминающимся моментом всего торжества.

Новоиспеченный муж со слезами на глазах гордо слушал «благословленную» жену, рассказывающую о первом свидании и любви с первого взгляда с ним. К слову, выступление Маркл перед гостями свадьбы стало очередным нарушением королевских традиций, ведь ранее ни одна невеста в Виндзорском замке не читала жениху любовных поэм.

Вечерняя часть празднования прошла в менее формальной обстановке, нежели церемония в часовне Святого Георгия. Принц Гарри и его отец Чарльз вытащили на танцпол ведущего Джеймса Кордена. Герцогиня и ее друзья также присоединились к плясу.

«Все смеялись, потому что этого никто не ожидал», - прокомментировал безудержное веселье один из гостей.

Подытожил праздничный вечер грандиозный фейерверк.