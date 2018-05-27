Ради книги Гинесса 70-летняя пенсионерка забеременела

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Жительница Мексики мечтала всю жизнь преодолеть возраст той, которая стала самой старородящей женщиной на планете Земля. На данный момент есть две представительницы слабого пола, которые родили в пенсионном возрасте, а забеременели с помощью ЭКО и естественным путем.

Ради нового рекорда и книги Гинесса 70-летняя пенсионерка из Мексики забеременела. Здоровье уникальной рекордсменки в нормальном состоянии. Врачи по-разному относятся к ее желанию завести ребенка, но отговорить женщину от беременности или рождения малыша – никто не может и не имеет права.

В мире есть две старородящие женщины. Одна из них получила статус благодаря естественному процессу оплодотворения, зачатия и родов. Ей стала Эллен Эллис из Уэльса. Своего 13-го по счету ребенка она родила, когда ей было 72 (1776 год). Печально, но малыш погиб еще внутриутробно (мертворожденный).

Та которая родила живого ребенка естественным путем стала Доун Брук из Великобритании. В 1997, когда она родила ребенка, ей было 59 лет.

Самая старая ЭКО-мама проживает в Индии, и зовут ее Раджо Деви Лохан. Вторая в мире – испанка Кармен Боусада. Ей было 67, и она решилась на обман для успеха своей мечты.