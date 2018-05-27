Трамп отреагировал на стрельбу в школе в штате Индиана

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Героические действия учителя, обезвредившего стрелка, обсуждает весь мир, заявил президент США.

Стрельбу в школе в американском штате Индиана прокомментировал президент США Дональд Трамп. Глава государства отреагировал через сутки после инцидента, поблагодарив педагога, который остановил вооружённого ученика и предотвратил появление жертв. В частности, в своём Twitter Трамп отметил Джейсон Симэна из Ноблсвилля, который совершил героический поступок. Политик подчеркнул, что действия американского учителя сейчас обсуждает весь мир.

Напомним, накануне стало известно, что в одной из школ в штате Индиана ученик устроил стрельбу. Его сумел обезвредить сотрудник заведения, который вырвал у подростка пистолет и повалил его на землю. Юношу задержала полиция.

Ранее мы также писали, что администрация школы в США запретила ученику носить футболку в поддержку Трампа. 18-летний ученик средней школы Хилсборо в Орегоне подал в суд на руководство образовательного учреждения.