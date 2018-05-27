Принц Гарри щеголял на свадьбе в мундире «а-ля Николай II»

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В Великобритании королевская семья отгуляла очередную свадьбу. Естественно, внимание журналистов привлекло не только то, кого на неё пригласили, но и то, как каждый был одет.

Принц Гарри был на свадьбе в мундире, но без головного убора. Многие уже сделали вывод, что для своего одеяния он выбрал стиль «а-ля Николай II».

Впрочем, наибольшее внимание прессы привлекло платье невесты. Представители СМИ узнали, что оно обошлось ей в 550 тыс. долларов, что является рекордной суммой.

Платье для Меган Маркл создавали в Givenchy. Знатоки мира мод уже отметили, что оно было ей несколько великовато. Помимо того, материал был слишком плотным для жаркой погоды.

Модельеры отказались от того, чтобы украшать его традиционными кружевами или вышивками. Фасон был предельно простым. Единственной «изюминкой», поразившей всех, стала фата пятиметровой длины.

Принц Гарри решил не оригинальничать. На своей свадьбе он появился в парадном мундире, которые носят в Дворцовом кавалерийском полку. Он сильно напоминает тот, который в своё время одевал Николай II.

Это не является случайным. Последний российский император приходился королю Великобритании Георгу V двоюродным братом. Помимо того, он был в Королевском гвардейском драгунском полку его почётным шефом.