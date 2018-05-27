В Йемене хуситы атаковали войска коалиции баллистической ракетой

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В Йемене продолжается начавшаяся в марте 2015 года война. После свержения президента Мансура Хади, войска коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, вторглись на территорию этой страны, чтобы вернуть ему власть.

Им противостоят повстанцы-хуситы. По их заявлению, они атаковали войска коалиции в провинции Таиз, находящейся в Йемене на западном побережье. Для этого они воспользовались баллистической ракетой типа М-2.

Где хуситы раздобыли подобное оружие, не сообщается. Однако, точно установлено, что оно у них есть.

В этом году они уже начали запускать эти ракеты по территории самой Саудовской Аравии. Главной целью повстанцев является Эр-Рияд.

На этом они не будут останавливаться. Хуситы сообщили о намерении ракетных обстрелов столиц других государств коалиции, воюющей в Йемене.

Характеристики баллистической ракеты, которую применяют хуситы, точно неизвестны. В то же время Саудовская Аравия сообщила, что уничтожила не менее 120 из них.

Нанесла ли урон последняя из запущенных ракет, не сообщается.