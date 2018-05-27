Исчезновение Меланьи Трамп взволновало общественность

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Общественность обеспокоенна исчезновением супруги президента США Дональда Трампа. Последний раз Меланью видели 10 мая, после чего она перестала появляться на глазах публики.

Двухнедельное отсутствие первой леди США стало поводом для беспокойства, как западных СМИ, так и тех, кто следил за жизнью семьи президента. Последний раз Меланью видели вместе с супругом на праздновании Дня признательности матерям и женам военнослужащих. 14 мая Белый дом заявил, что миссис Трамп требуется операция почек. Спустя неделю Меланья была выписана из больницы, но на глазах публики так и не появилась.

Представители Белого дома заявляют, что на данный момент первая леди США чувствует себя прекрасно, а её отсутствие связано в первую очередь с подготовкой к ряду мероприятий. Однако о том, когда они пройдут и Меланья предстанет перед публикой, они не уточняли. На вопросы, почему ей потребовалось около недели после удачно прошедшей операции медики уточняют, что хотели лишний раз убедиться в том, что осложнений и прочих неприятных моментов не будет.