«Женщину-рептилоида» со странными глазами заметили в эфире новостей

Сегодня, 20:59

Зрачки девушки не были похожи на человеческие и напоминали глаза ящерицы. Этот факт напугал конспиролога, который запечатлел странную женщину-гуманоида с экрана телевизора.

Зрители американского телеканала оказались напуганы появлением на первый взгляд обычного человека. «Женщину-рептилоида» со странными глазами заметил в эфире новостей известный конспиролог, который обратил внимание на зрачки дамы. Они были совершенно не похожи на человеческие, скорее ее глаза напоминали змеиные или зрачки ящерицы.

Пользователи сети, куда конспиролог опубликовал видео, утверждают, что в ролике действительно показан гуманоид. На самом деле эта женщина является инопланетянином, который прикрывается обликом человека. Многие уфологи много раз говорили, что инопланетяне действительно находятся среди нас, однако человечество пока не способно их распознать. В будущем, когда их "земная цель" будет достигнута, они сами проявятся и покажутся человеку.

Сейчас же их облик остается загадкой. Не исключено, что в новостях на американском телеканале заметили именно гуманоида, который скрывается под маской человека. Но в тот момент «Женщина-рептилоид» случайно раскрыла свой камуфляж, продемонстрировав нечеловеческие зрачки.