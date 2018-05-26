Уставшая после свадьбы Меган Маркл упала на лестнице

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Фотографу свадьбы года, за которой следил весь мир, удалось сделать «живой кадр». На нем обессиленная невеста упала на ноги принцу Гарри.

Известный фотограф Алекс Любомирски рассказал о том, как сложно ему далась фотосессия супружеской пары, которая состоялась на ступеньках дворца. Фотограф отметил, что на фотосессию пары в одиночестве ему отвели всего 3,5 минуты. Профессиналу своего дела удалось сделать множество качественных снимков.

Под конец фотосъемки Любомирски попросил невесту сесть на ступеньки, а уставшая после свадьбы Меган Маркл обессилено упала прямо на лестнице в ноги принцу. Супружеская пара была явно обессилена, но только посмеялась, думая, что все, наконец, закончилось. А фотографу удалось сделать искренний кадр, который, по его словам, стал одним из прекрасных моментов.

Отметим, что фото самой королевской семьи признаны самыми смелыми, и вызывают восторг не только у общественности, но и у самих членов королевской династии. Это объясняется тем, что фотограф хотел избежать «типичных» фото, со строго выстроенными в ряд людьми. Он взял на себя смелость изменить постановку кадра и риск был оправдан.