Миллиардер Ричард Брэнсон готовится к полету в космос

Сегодня, 19:54

По словам миллиардера, он уже активно проходит тренировки перед полетом. Брэнсон надеется стать первым, кого отправила в космос частная компания.

Один из богатейших людей Великобритании, чье состояние оценивается в 5 млрд долларов, Ричард Брэнсон в одном из интервью рассказал, что буквально через несколько месяцев у него будет шанс стать одним из первых космических туристов.

Таким необычным видом туризма Брэнсон увлекся в 2004 году, когда основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. 5 апреля сотрудники компании сообщили, что их космический корабль сумел запустить двигатели в процессе полета и обрел сверхзвуковую скорость. Тогда основатель компании заявил, что станет одним из тех, кто поучаствует в первом полете.

Напомним, что Virgin Galactic намерены стать первыми в перевозке туристов в космос и уже продали около 900 билетов, общая стоимость которых составила 225 миллионов долларов.

Отметим, что Китай также делает шаги в продвижении необычного вида туризма. Инженеры работают над созданием многоразовой космической ракеты, которую смогут использовать для коммерческих услуг, а также частные клиенты. Запуск ракеты планируется на 2021 год.