В результате сильного потопа на Шри-Ланке погибли минимум 19 человек

Сегодня, 19:11

В это же время пострадали в общей сложности около 128 тысяч граждан. Ливни сопровождаются шквалистым ветром, который повредил 4 тысячи домов.

Местные информационные агентства, ссылаясь на данные Центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили, на Шри-Ланке минимум 19 человек погибли в результате сильно потопа. Он был вызвал муссонными дождями.

По меньшей мере 128 тысяч граждан пострадали от непогоды. Сейчас на Шри-Ланке наблюдаются ливни вместе со шквальным ветром. По данным ведомства, 4 тысячи домов было подтоплено или же частично повреждено. В результате ливней власти эвакуировали из самых опасных районов 50 тысяч местных жителей.