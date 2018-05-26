США: исход президентских выборов влияет на отношение между людьми

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Социологов давно интересует вопрос, как результаты выборов главы государства могут повлиять на отношения, ранее сложившиеся внутри достаточно узких сообществ. Как оказалось, он оказывает чувствительное влияние.

Исследованием занялись специалисты США. В своих опытах они основывались на данных, каким стало изменение в отношениях между людьми по итогам последних президентских выборов в государстве.

Для этого они набрали группу, в составе которой было 280 участников. Целью было проследить то, как ими распределяются ресурсы среди политических сторонников и противников до того как состоялись выборы, и после них.

Респонденты продемонстрировали, что в США победа Трампа стала удивительной. Особо резко на это продемонстрировали реакцию демократы. Они были уверены на 100%, что победит Клинтон. В итоге её поражения, их самооценка оказалась сильно заниженной, что спровоцировало повышенное недружелюбие в отношении республиканцев.

Испытуемым перед выборами предлагалось распределить среди политических союзников и противников условную сумму денег. Демократы в итоге получили более половины. В «доход» республиканцев отправилось не более 36%.

После выборов тест повторили. Демократы продемонстрировали аналогичное поведение. Республиканцы оказались более щедрыми. Они отдали «противникам» 41% своих «денег».