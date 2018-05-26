У берегов Великобритании затонуло пассажирское судно

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На место тонущего корабля-гостиницы Oliver Cromwell прибыли сотрудники береговой охраны, но было уже поздно и им не удалось остановить бедствие.

В Великобритании у берегов Уэльса неподалёку от города Холихеда в Ирландском море начал тонуть корабль, была вызвана береговая охрана. Однако, как сообщают британские СМИ, прибывшие на место специалисты не смогли ничем помочь.

В результате аварии с пассажирским судном никто из находящихся на его борту людей не пострадал. Информация о возможном загрязнении вод Ирландского моря также не сообщается.

Сотрудник местного Royal National Lifeboat Institution Тони Прайс во время комментирования ситуации заявил, что трагедия с кораблём-гостиницей является очень грустной. Как заявил специалист, у судна просто не хватило топлива. Хотя благодаря этому факту не произошло экологических катастроф.

Корабль Oliver Cromwell был построен в 1922 году, а уже в 1933 году из него сделали гостиницу. В прошедшем году судно почти с вековой историей выставили на продажу.