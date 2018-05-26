В Индии 4 боевика погибли при попытке пересечения границы Кашмира

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Власти Индии сообщили о конфликте войск правительства с повстанцами Кашмира. Как сообщает представитель Министерства обороны Раджеш Калия, в новом столкновении, случившемся 26 мая, при попытке пересечь границы погибли 4 пакистанских боевика.

Кашмир является спорной территорией для Индии и Пакистана, из-за чего часто происходят вооруженные конфликты. На данный момент индийские власти проводят там военные операции, но западные СМИ считают, что обоснований для вооруженных столкновений нет. Вся предоставляемая о происходящем на данный момент в регионе информация подкрепляется только словами Раджеша Калии. Стоит отметить, что ни одна из повстанческих организаций не взяла на себя причастность к инциденту.

Восстания в Кашмире против Индии уже унесли около 70 тысяч жизней. Проживающие в регионе люди требуют обретения независимости от индийских властей, которая в свою очередь подозревает Пакистан в подготовке боевиков и обеспечении их оружием. Часть жителей Кашмира поддерживает повстанцев и участвует в митингах, направленных против Индии.