Британцу попалась змея в коробке с хлопьями

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Житель города Шеффилд, графство Йоркшир, Британия, получил вместо завтрака испуганного маисового полоза.

Проснувшись утром, мужчина отправился на кухню завтракать. Он достал коробку с сухим завтраком и поставил на стол, но из нее внезапно показалась испуганная змея длиной почти метр. Животное явно испытывало стресс и попыталось спрятаться в посудомоечной машине британца. Тот незамедлительно позвонил в службу спасения животных, которая в свою очередь прислала специалиста Кэти Хэтхерингтон (Katie Hetherington). После девушка с улыбкой прокомментировала ситуацию, заявив, что мужчина вряд ли желал подобного завтрака.

Рептилию успешно выманили из укрытия и доставили в надлежащий центр. Предположительно она сбежала от владельца. Маисовых полозов часто держат в качестве питомцев, поскольку они не ядовиты, неприхотливы в уходе и легко переносят неволю.

Неделей ранее сообщалось о подобном случае. В Мурманской области маисовый полоз пробрался по трубам в квартиру и напугал маленького ребенка.