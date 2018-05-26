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Инцидент произошел накануне после ссоры между возлюбленными. Полиция нашла тело нападающего команды Федерико Дзини в Сан-Миниато. Подробности инцидента выясняют криминалисты.

В Италии футболист застрелил подругу в клубе Серии D «Тутточуойо». Причины случившегося не распространяют. Официально известно, что нападающий команды Федерико Дзини застрелил подругу, после привез ее тело в Сан-Миниато, где позже полиция обнаружила и его бездыханное тело.

Причиной ссоры между 25-летним парнем и 29-летней девушкой стало недопонимание в отношениях. Футболист хотел сохранить их. А девушка напротив – разорвать. На месте происшествия работают специалисты.