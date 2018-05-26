Пенсионер ограбил девять банков и прятался 35 лет

Сегодня, 16:47

Associated Press инфопмирует о крупном задержании в отеле в Хетафе. Мужчина промышлял грабежами в последние 35 лет своей жизни. Он заходил в банк, не закрывая лица, угрожал работнику организации пистолетом и спокойным тоном требовал деньги.

В Испании полиция арестовала подозреваемого 66-летнего грабителя девяти банков. Выйти на мужчину не могли в течение 35 лет. Его преступная деятельность стала его основной работой, поскольку на его счету уже девять банков. Грабителя задержали в гостинице, после его дело передали для изучения криминалистам, которые должны доказать его вину в нескольких эпизодах.

Последними преступлениями престарелого вора стали банковские учреждения в Мадриде, Толедо и Аликанте. Количество украденных денег не озвучивают, но эксперты уверенны, что речь идет о тысячах долларов.