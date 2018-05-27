Молодожены пригласили на свадьбу 200 человек и убежали, не заплатив

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Молодожены отпраздновали свадьбу на 8 тысяч евро, а затем убежали в другую страну, чтобы не платить за банкет. Полиция так и не нашла исчезнувших испанцев.

Молодожены решили отметить свадьбу в самом дорогом ресторане в Виверо и позвали на банкет около 200 человек. После праздника администрация ресторана предъявила счет, однако платить никто не собирался. Сумма вышла достаточно внушительная - 8 000 евро. Испанцы сначала оставили залог 1,5 тысячи, подписали договор, согласно которому остальную часть суммы они заплатят после праздника. Однако ни после праздника, ни после требований суда никто так и не заплатил. Подчеркивается, что на невесте было роскошное дорогое платье с камнями Swarovski, на торжестве выступал певец Николае Гуцэ, а гости кушали мерлузу и отбивные из ягненка. Когда настало время оплаты, гости заявили, что они сейчас не в том состоянии и заплатят завтра. На следующий день молодоженов уже не было. Полиция сообщает, что их до сих пор не обнаружили. Скорее всего, они уехали в Румынию, поэтому полиция обратилась к властям страны за помощью в поимке злоумышленников.