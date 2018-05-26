Ротшильды внезапно спонсировали постройку целого плавучего города

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Недавно стало известно, что крупнейшая компания Rothschild & Co подписала контракт на 600 млн долларов с Pierpaolo Lazzarini - дизайнером проекта Waya для постройки плавучего города.

Видео, демонстрирующее дизайн Waya, было опубликовано на YouTube в апреле текущего года. Многие комментаторы отнеслись скептически к затее плавучего города, напоминающего архитектурой японские строения и храмы майя одновременно. Но несмотря на это проект получил шикарного спонсора. Rothschild & Co - одна из влиятельнейших компаний в мире вложила в дело более 600 млн долларов.

Многие были удивлены подобной инвестицией. Некоторые считают это примером того, что «мировая элита» знает о будущем куда больше простых людей и заранее пытается к нему подготовиться.

На данный момент известно, что плавучий город будет состоять из пирамидоподобных зданий, каждое из которых автономно и может работать с помощью солнечных батарей. Однако место расположения Wayaland пока остается загадкой.

Возможно это просто причуда богатой семьи, а возможно - резервное убежище на случай кризисных происшествий в будущем. Недавно например были обнародованы подробности о таком же убежище «Грот», созданном для президента России.