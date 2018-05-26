В США полицейским пришлось выстрелить в неадекватного эксгибициониста

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Инцидент произошел в Ричмонде, штат Вирджиния 14 мая и был зафиксирован на камеру. Молодой человек игнорировал попытки полиции успокоить его и получил пулевое ранение.

В ходе расследования была составлена предварительная картина события. Подозреваемый, позже опознанный как Маркус Дэвид Питерс 24 лет, работал в отеле и начал вести себя необычно еще во время смены. На камерах видно, его странное поведение: парень разделся, сел в машину и уехал.

Далее история продолжается с момента, когда машина Маркуса съехала на обочину и заглохла. Он выбрался из салона абсолютно обнаженным и увидев полицейских, начал вызывающе и агрессивно вести себя по отношению к ним. Несмотря на все попытки приструнить нарушителя, включающие в себя удар электрошокером, Дэвид продолжил. Все его действия были зафиксированы нательной камерой одного из блюстителей порядка. В конце концов офицер выстрелил в парня и тот не смог пережить ранение.

Сейчас ведется расследование по поводу того, почему Маркус, которого ранее никто в подобном состоянии не видел, впал в настоящий психоз. А также имел ли полицейский право совершать огнестрельный выстрел.