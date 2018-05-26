Учитель оценил безграмотное письмо Трампа в 2 балла

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24 мая Дональд Трамп отправил Ким Чен Ыну лично составленное письмо. Одновременно копия появилась на сайте Белого Дома. Неизвестный учитель решил его распечатать и проверить на грамотность. Результат оказался шокирующий – 2 балла и фраза: «Увидимся после урока, Дональд».

Таинственный учитель, пожелавший остаться неизвестным, опубликовал в Twitter проверенное письмо Трампа. На фотографии видно, что буквально каждая фраза подчёркнута красным, что заставляет задуматься о том, насколько хорошо президент владеет английским. Так, учитель подметил излишнюю вычурность стиля, повлекшую использование Трампом неуместной лексики и речевых оборотов. В связи с этим, утрачивается смысловое наполнение письма. Например, желая казаться вежливым, президент говорит о «замечательном разговоре», но, по словам учителя, разговора прежде не было.

Кроме того, в плачевном состоянии находятся знания Трампа в области грамматики и правил оформления письма. Так, вместо того, чтобы использовать запятые, Трамп везде пишет союз «и». Его подпись «налезла» на несколько других напечатанных фраз.

В результате таинственный учитель поставил президенту 2 балла и написал: «Увидимся после урока, Дональд. Вы не пройдете в следующий класс, если не улучшите свои результаты».