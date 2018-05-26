В Солсбери снова заработал ТЦ Maltings, возле которого отравили Скрипалей

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Спустя 12 недель после покушения на бывшего агента ГРУ и его дочь, место преступления вновь стало доступным для посетителей.

4 марта возле ТЦ Maltings все еще неустановленные злоумышленники отравили Скрипалей. Шумиха немного утихла, а место ЧП проветрилось от "Новичка", распахнув свои двери для посетителей.

Maltings снова заработал в Солсбери, потерпевшие вышли из комы, а Юлия и вовсе успела записать обращение к общественности, однако расследование покушения на экс-шпиона и его дочь все еще стоит на месте.

К слову, ТЦ, возле которого отравили Скрипалей, обеззараживали британские военнослужащие.