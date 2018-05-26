В США домашний питбуль разорвал 6-летнего мальчика

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Собака напала на ребёнка 24 мая. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью. Отцу хоть и удалось оттащить домашнего любимца, но оказалось уже поздно.

Как сообщают западные информационные агентства, данное происшествие случилось в США в штате Пенсильвания в городе Блэр. Коронер округа города рассказал, что всё случилось около 18:00 по местному времени. Знакомый семьи рассказал, что отец ребёнка во время происшествия подстригал траву. Когда мужчина услышал крик матери, он побежал в дом и увидел, как питбуль грыз и кусал его сына. В итоге отцу удалось оттащить разъярённую собаку от ребёнка, но мальчик был сильно ранен и в результате скончался от травм прямо на месте.

Представители властей рассказали, что уже назначено вскрытие трупа мальчика. Кроме того, сама собака уже мертва. Семья умершего также попросила правоохранителей забрать у них второго пса.