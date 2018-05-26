Специальная куртка спасла девочку с сердцем, расположенным вне тела

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В Великобритании родился первый ребёнок, который смог выжить при эктопии сердца. Из-за врождённого заболевания внутренний орган ребёнка расположен за пределами грудной клетки, но его удалось защитить с помощью специально разработанной куртки.

Матери девочки предлагали прервать беременность, когда врачи обнаружили болезнь на 9 неделе жизни плода. Однако 31-летняя Наоми Финдлей приняла решение сохранить жизнь ребёнка. После преждевременных родов девочку спасли благодаря куртке, разработанной специалистами Лестерской Королевской больницы.

Специальная защита была изготовлена на 3D-принтере, и выполняет несколько функций. Из-за врождённых проблем грудная клетка ребёнка развивалась неправильно, поэтому сердце и часть желудка девочки оказались за пределами организма. Также это влияет и на дыхательные функции и правильную работу скелетных мышц. Куртка не только защищает сердце от повреждений, но и приводит ближе к норме работу самой грудной клетки.

В дальнейшем врачи планируют провести операцию, которая исправит ряд врождённых проблем, но им необходимо дождаться, когда кости девочки будут достаточно прочными.