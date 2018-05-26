Соцсети взорвали фото борьбы змеи и крокодила в Шри-Ланке

Вчера, 23:15

Автору снимков удалось запечатлеть противостояние двух хищников совершенно случайно.

Фотограф Ришани Гунасингхе на днях опубликовала в своём Facebook-аккаунте фото из Национального парка Яла на Шри‐Ланке, которые просто-таки взорвали соцсети. На снимках показана борьба крокодила с огромной гадюкой. Женщина пояснила, что во время путешествия по острову она решила остановиться возле небольшого водоёма, который у других туристов большого интереса не вызывал. Внезапно перед ней возникла картина смертельной борьбы между двумя опасными животными. По её словам, рептилии долгое время возились в воде, устроив настоящее сражение, пока крокодил в конечном итоге всё же не одержал верх в этой схватке.

Гунасингхе отметила, что ей посчастливилось увидеть воочию гадюку Рассела, которая обычно скрывается от людей. Эти змеи являются самыми ядовитыми в мире, однако фотограф призналась, что настолько была увлечена наблюдением за животными, что позабыла об опасности. За короткое время под постом женщины появилось множество лайков и комментариев от восхищённых пользователей. Снимки вызвали в сети настоящий фурор.

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