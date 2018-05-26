В США дочь-лесбиянка родила сына от собственного отца

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Житель американского штата Мичиган взят под стражу по подозрению в инцесте. Недавно его 18-летняя наследница нетрадиционной сексуальной ориентации выносила ребенка от родителя.

Два года оскандалившаяся американка пребывала в любовных отношениях с подругой. Настоящим шоком для ее матери стало признание девушки в беременности. Отцом сына дочь-лесбиянка назвала некого парня, с которым она якобы переспала на вечеринке. Однако взглянув на внука, шокированная бабушка не поверила словам наследницы, уж больно малыш напоминал дедушку. Проведя собственное расследование, жительница Мичигана установила, что дочь-лесбиянка родила сына от собственного отца, а якобы родителя с вечеринки и вовсе не существует.

Новоиспеченный дедушка рассказал жене, как дал 18-летней девушке стакан со спермой, дабы она могла забеременеть. Шокирующее признание бабушка записала на телефон, впоследствии предоставив его правоохранителям США. ДНК-тест подтвердил отвратительный рассказ американца. Сейчас он пребывает под стражей, ожидая суда за инцест.