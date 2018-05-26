Инопланетяне хотят саботировать использование ядерного оружия человеком и спасти Землю

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Анонимный уфолог поделился теорией, согласно которой инопланетяне уже много десятилетий пытаются помешать землянам использовать ядерное оружие. Возможно, пришельцы хотят спасти Землю, только чтобы потом самим ее захватить.

Теорию подтверждают слова бывшего лейтенанта ВВС США Боба Джейкобса, который хотел бросить работу после того, как увидел на одной из баз НЛО. Однако начальство на его слова лишь спокойно сказало: «Вы ничего не видели». Рассматривая этот случай, уфологи пришли к выводу, что чаще всего корабли с инопланетянами появляются возле баз с ядерным оружием. После одного такого визита НЛО в 1967 на одну из баз, было объявлено, что ядерная программа в регионе почему-то сворачивается.

Кроме того, остается ядерная космическая программа, но все запущенные на Луну ракеты были уничтожены еще до посадки, и специалисты считают, что это дело рук пришельцев.

Все это приводит к мысли о том, что инопланетяне хотят помешать человеку проводить эксперименты с ядерным оружием и полностью саботировать эту программу. Уфологи утверждают, что инопланетяне решили так себя озадачить, чтобы спасти Землю от апокалипсиса, а потом, возможно, захватить ее.