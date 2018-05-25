В Мексике врачи обнаружили 1 килограмм марихуаны во влагалище женщины

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В Мехико, столице Мексики, была госпитализирована женщина с сильными болями в животе. Она уверяла, что причиной недомогания стала беременность, но во время операции медики обнаружили у неё во влагалище килограмм марихуаны.

Найденное наркотическое вещество находилось в специальной плёнке, а вместе с ним полицейские обнаружили комки земли. Из-за этого представители правоохранительных органов решили, что марихуана была свежесобранной. Причиной болей женщины стала совсем не беременность, а нарушение целостности плёнки, из-за чего вещество оказало негативное воздействие на органы. Врачи, проводившие операцию, рассказали, что во время изъятия инородного тела у пациентки останавливалось сердцебиение.

Наркотическое вещество медицинские работники передали местным представителям власти. Полиция начала расследование и узнала, что ранее женщина была признана виновной в попытках перевозки наркотических средств в 2010 и 2015 годах. На данный момент она выпущена из-под стражи, а рассказать о том, где она взяла наркотики – отказалась.