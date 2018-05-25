Интимное видео пьяной телеведущей случайно попало на PornHub

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Британская ТВ-звезда Данниэлла Уэстбрук злоупотребила алкоголем в домашней сауне, сняла на телефон «ролик 18+» для возлюбленного и потеряла гаджет. Позднее ее сын обнаружил «горячую» съемку на порносайте.

Узнав о появлении «ролика 18+» на PornHub, Данниэлла Уэстбрук не спешила расстраиваться, ведь на съемке британская ТВ-звезда показалась себе довольно сексуальной. Однако менее, чем за сутки, интимное видео пьяной телеведущей из домашней сауны с 12 тысячами просмотров попало в тренды популярного порносайта. Сын Уэстбрук оперативно получил от друзей позорные скриншоты порноролика матери, и здесь Данниэллу осенило.

Чувствуя неисправимую вину перед шокированным наследником, телеведущая потеряла желание жить. Предприняв множество попыток удалить копии скандального видео из Сети, Уэстбрук смирилась с позором, дав откровенное интервью.

«Я была абсолютной тупицей. Тогда я сильно напилась, забыв о материнстве», - раскаялась британская ТВ-звезда.

«Видео 18+» предназначалось для возлюбленного Данниэллы. Совершенно случайно оно попало на PornHub. Телеведущая потеряла телефон, а наплевавший на тайну личной жизни человек подобрал его.