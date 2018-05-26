Судьба умереть: Кролик обманом спасся от кошки и попал в когти совы

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Все это удалось запечатлеть на видео, автор называет ролик лучшим из всех своих работ. Инцидент произошел 22 мая в Браш Прейри в штате Вашингтон.

По словам автора видео, на заднем крыльце своего дома американец стриг ногти, когда к нему подошла его домашняя кошка с маленьким кроликом в зубах. Именно в этот момент парень взял камеру в руки. Питомец запрыгнул на крыльцо и положил свою добычу, потеряв к ней интерес. В этот момент кролик, явно притворявшийся мертвым, обманом спасся от кошки и ускакал в сад. Ошеломленный зверь пытался догнать свою добычу, но тот попал в когти совы.

Мораль такова, что 22 мая маленькому животному судьбы была умереть. Из когтей ночной хищницы ему вряд ли удалось выбраться, а кошка так и осталась сидеть ошеломленной, глядя в след шустрой сове. Видео посмотрели почти 60 тысяч пользователей, ведь человек редко становится свидетелем подобных ситуаций в природе.