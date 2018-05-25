В Стамбуле задержали более 50 предполагаемых боевиков ИГ

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В сообщении турецкой полиции говорится, что указанные лица непосредственно принимали участие в боях на стороне террористов в Сирии и Ираке.

В Стамбуле прошла спецоперация сил безопасности Турции, в рамках которой задержали более 50 предполагаемых боевиков «Исламского государства»* (Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они, по данным правоохранителей, являются иностранными гражданами. Откуда именно приехали указанные лица, в сообщении не уточняется. Отмечается, что подозреваемые были задержаны в 16 адресах в черте Стамбула. Задержанные уже бывали ранее в Сирии и Ираке, где воевали на стороне ИГ*, а также планировали вновь отправиться в охваченные войной регионы, чтобы вновь примкнуть к подразделениям террористов.

Ранее мы писали, что в Великобритании задержали предполагаемого террориста. Мужчина прибыл в страну из Франции и, по данным британских силовиков, планировал совершить ряд терактов на территории королевства.