Суд обязал итальянцев сменить имя ребенка

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По результатам судебного заседания итальянцев обязали поменять имя девочки, которую зовут Блу. Итальянцы очень тщательно относятся к соответствию имени и пола ребенка.

Виттория и Лука назвали новорожденную Блу, что в переводе означает голубой. Так как этот цвет больше подходит мальчику, суд обязал молодых родителей сменить имя ребенка. Родители обосновали выбор имени ребенка тем, что Блу означает пятую чакру человека, а для мальчика подобное сочетание bella luminosa unica означает красивый, энергичный, уникальный. Подобное имя не редкость в современном мире. Например, так зовут ребенка Jay Z и Beyonсе. В конце октября 2017 года молодая пара из Алтайского края с фамилией Сказочные назвали сына Аладдином в честь героя знаменитой сказки.