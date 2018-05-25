В одной из школ США произошла стрельба

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Сообщается, что как минимум два человека пострадали в ходе вооруженного нападения, в данный момент они госпитализированы. Правоохранителям удалось задержать стрелка и отправить его в участок на допрос для выяснения причин такого поступка.

Инцидент случился в одной из школ США, в городе Ноблсвил штата Индиана, стрельба произошла по инициативе неустановленного мужчины, который находился поблизости учебного заведения. Сейчас все ученики находятся в школе, а преподаватели связались с их родителями, чтобы отправить детей домой в сопровождении взрослых.

В данный момент не выяснено, в каком состоянии находятся потерпевшие, которые были ранены стрелком, также не ясно, кто именно оказался под прицелом преступника. Другие обстоятельства и причины вооруженного нападения уточняются правоохранителями.