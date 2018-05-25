СМИ: В британском графстве Кент вооружённый мужчина взял заложников у ТЦ

Сегодня, 18:06

В сообщениях указывается, что предположительно стрельба произошла в одном из ресторанов быстрого питания McDonald`s. Полиция уже оцепила район и попросила местных жителей не покидать свои дома.

Как сообщают местные СМИ, данный инцидент произошёл в графстве Кент в городе Гринхит, который расположился на востоке Лондона. Там предположительно вооружённый мужчина устроил стрельбу в ресторане MacDonald`s возле одного из ТЦ, а затем взял заложников в плен.

Полиция города уже оцепила район. Правоохранители обратились к местным жителям с призывом не выходить на улицу. Очевидцы же сообщают, что всё случилось около 13:30 по местному времени, или же в 15:30 по московскому времени. Однако никто из людей криков и звуков выстрелов не слышал.

В это же время официальные представители полиции графства заявили, что в 11:45 офицеры выехали на помощь гражданам, одному из них нужна была помощь. Случилось это возле того же ТЦ, о котором указывалось раньше. В итоге пострадавшего госпитализировали.