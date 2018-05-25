Школьник в США попытался продать школу за 12 тысяч долларов

Сегодня, 17:30

18-летний ученик из Миссури хотел продать школьное здание на сайте электронных объявлений. Подросток оценил школу в 12,5 тысяч долларов.

Килан Шееле из Миссури выложил объявление, в котором указал, что школа находится рядом с Walmart, а также возле здания имеется большая парковка, на которой смогут парковаться любители вечеринок. Также ученик в объявлении указал, что в школе пропали все ученики, и этой фразой заинтересовались полицейские, которые позвонили по объявлению. Позже оказалось, что под этой фразой Шееле понимал то, что ученики сдали экзамены и ушли на каникулы. Администрация школы не оценила шутку ученика, поэтому, запретила ему появляться на выпускном. Директор школы пожаловалась, что из-за таких шуток в школе будет дежурить наряд полиции, а сам ученик должен быть строго наказан.