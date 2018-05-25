Задержанному Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок по делу о двух изнасилованиях

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Около полугода назад известного голливудского продюсера десятки актрис начали обвинять в сексуальных домогательствах. На фоне этого по всему миру прокатилась целая волна с подобными обвинениями в адрес публичных и известных людей. Сейчас же кинодеятелю собираются предъявить обвинение в изнасиловании первой степени. Некоторые источники заявляют, что после визита в полицейский участок продюсера арестовали.

Харви Вайнштейн недавно побывал в нью-йоркском департаменте полиции. Там он выслушивал обвинения против него. По пути скандального продюсера, который в последнее время обрёл целую армию хейтеров и фанатов, сопровождали журналисты, полицейские, юристы и целых три вертолёта. Авторитетное издание CNN, ссылаясь на свой источник, заявило, что после визита Вайнштейна задержали.

Задержанному кинодеятелю предъявили всего два обвинении. Одно из них первой степени, то есть с отягчающими обстоятельствами, а другое обвинение о сексуальных приступных действиях по отношению ко второй потерпевшей.

Теперь Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок по делу о двух изнасилованиях. Виной всему первое обвинение, ведь оно подразумевает принуждение к сексуальному контакту при помощи силы, оружия, угроз и физических увечий. Второе обвинение скорей всего принадлежит малоизвестной актрисе Люссии Эванс. По её словам, в 2004 году Харви принудил её к оральному сексу.

Сейчас известно, что 66-летнетний продюсер сначала попал за решётку, но позже власти его отпустили под залог в 1 миллион долларов. Однако Вайнштейну придётся носить устройство, которое следит за его местоположением, и сдать полиции свой паспорт.