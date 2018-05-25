В США скоропостижно скончался один из самых популярных YouTube-блогеров

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34-летний стример Джон Бейн, транслирующий киберспортивные турниры под псевдонимом TotalBiscuit, умер в Штатах от рака.

Фанаты узнали о смерти кумира с его официального аккаунта в Twitter. Позднее кончину стримера подтвердила его супруга Дженна. С 2014 года Джон Бейн боролся со злокачественной онкологией, однако в итоге страшная болезнь взяла верх. Один из самых YouTube-блогеров скоропостижно скончался в своем доме в США. Информации о похоронах интернет-звезды не поступало.

На канал TotalBiscuit подписаны более 2 млн пользователей. Популярность 34-летнему стримеру принесли трансляции киберспортивных турниров и обзоры на различные спортивные игры. Также Бейн вел видео-дневник борьбы с раком. Несколько месяцев назад блогер разочаровался в неэффективном лечении, забросив YouTube-канал.